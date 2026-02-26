FirenzeViola Fiorentina-Jagiellonia, il primo tempo supplementare è di nervi. Si resta sullo 0-3

vedi letture

Nel primo tempo supplementare va in scena una gara di nervi, con animi accesi, qualche cartellino (uno a Dodo) e poche palle gol. Si segnala giusto un tiro di Kean, velleitario, e lo spiacevole cambio di Solomon che nonostante fosse un neonetrato - nonché autore di una buona gara - ha dovuto abbandonare il campo per un problema fisico. Al suo posto torna Gudmundsson, a cui si aggrappa attualmente il pubblico del Franchi. Al termine della prima metà degli extra time, il punteggio è sempre di 0-3.