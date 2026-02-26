FirenzeViola
Fiorentina-Jagiellonia, il primo tempo supplementare è di nervi. Si resta sullo 0-3
Nel primo tempo supplementare va in scena una gara di nervi, con animi accesi, qualche cartellino (uno a Dodo) e poche palle gol. Si segnala giusto un tiro di Kean, velleitario, e lo spiacevole cambio di Solomon che nonostante fosse un neonetrato - nonché autore di una buona gara - ha dovuto abbandonare il campo per un problema fisico. Al suo posto torna Gudmundsson, a cui si aggrappa attualmente il pubblico del Franchi. Al termine della prima metà degli extra time, il punteggio è sempre di 0-3.
Dagli inviatiVanoli (sala stampa): "Stasera due passi indietro. Che rabbia gli infortuni. Serve positività"
FirenzeViolaFiorentina-Jagiellonia 2-4, le pagelle: Fagioli e Kean, poi il nulla. Comuzzo il peggiore
FirenzeViolaCol cuore in gola, la Fiorentina strappa la qualificazione: finisce 2-4, Jagiellonia eliminato
Lorenzo Di BenedettoLa luce in fondo al tunnel e una vittoria che scaccia tanti fantasmi. La stagione della Fiorentina può cambiare in un attimo, basta poco. Salvezza e Conference: serve un piano chiaro. Mancano 12 giornate ma i viola ne hanno 10 per restare in A
Angelo GiorgettiFiorentina consapevole, ma rischi evitabili. Cambi in ritardo, la nuova solidità mentale è servita nel finale. Ranieri che salvataggio: il migliore insieme a Kean e Fagioli (a parte uno svarione). Ora calcoli contro lo Jagiellonia e testa a Udine
