Dagli inviati

Fiorentina-Jagiellonia 1-3, Fagioli segna e fa esplodere il Franchi!

Fiorentina-Jagiellonia 1-3, Fagioli segna e fa esplodere il Franchi!FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:08Primo Piano
di Ludovico Mauro

Nicolò Fagioli! La Fiorentina buca lo Jagiellonia quando tutto sembrava volgere al peggio, all'inizio del secondo supplementare: il regista raccoglie una palla lasciata vacante al limite dell'area dopo l'uscita del portiere, controlla e calcia dolcemente di collo pieno trovando la porta. Al Franchi è 1-3, al momento sarebbe qualificazione.