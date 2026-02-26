Dagli inviati

Fiorentina-Jagiellonia 0-3, incredibile al Franchi, Mazurek rimette tutto in parità

© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 19:57Primo Piano
di Ludovico Mauro

Incredibile al Franchi, lo Jagiellonia è avanti 0-3 a inizio secondo tempo. Tripletta di Mazurek, servito da una bella sponda di Pululu in area di rigore: la Fiorentina è in piena balia degli avversari, che adesso hanno ristabilito la completa parità nel punteggio dopo i gol di andata.