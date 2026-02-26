Dagli inviati

Problema muscolare per Lezzerini, entra De Gea. Spazio anche a Harrison

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 19:52Primo Piano
di Ludovico Mauro

Cambio tra i pali per la Fiorentina. All'intervallo, prima dell'inizio del secondo tempo, Paolo Vanoli è costretto alla sostituzione in porta: problema muscolare, infatti, per Lezzerini, che lascia il campo a De Gea. Spazio poi a Harrison al posto di Fortini.