Una Fiorentina a caro prezzo. Corriere Fiorentino: "92 mln investiti e circa 60 di passivo"

Il Corriere Fiorentino fa il punto sulle parole del direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè nella conferenza stampa di ieri. "Vogliamo vincere un trofeo e mi sembra normale visto che negli ultimi anni ci siamo andati molto vicini", le parole del dirigente gigliato. Queste dichiarazioni hanno trovato conferma in una campagna acquisti-cessioni mai così importante: 92 milioni investiti, e circa 60 milioni di passivo. Ma che la Fiorentina avesse voglia di puntare (più) in alto lo si era intuito fin da quando, ritrovatasi all’improvviso senza allenatore, aveva deciso di puntare su Stefano Pioli.

Un tecnico campione d’Italia, e al quale non si poteva proporre la solita "voglia di far meglio di un anno fa". E se lui stesso aveva parlato di necessità di "alzare il livello" prima di attaccare sui muri degli spogliatoi la data dell’ultimo trofeo alzato (13 giugno 2001, Coppa Italia) ci ha pensato Daniele Pradè, nella conferenza stampa di fine mercato, a delineare l’obiettivo. A parte Viti e Nicolussi (facilmente riscattabili comunque) i viola hanno concluso soltanto acquisti a titolo definitivo dando un’idea di programmazione spesso sconosciuta.