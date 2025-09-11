In vista di Fiorentina-Napoli, Corriere dello Sport: "Piccoli con Kean alla Retegui"

In vista della gara di sabato contro il Napoli, anche per il Corriere dello Sport è Piccoli l'indiziato numero uno per partire al fianco di Moise Kean. L'ex Cagliari studia da Retegui, si legge sul quotidiano. Anche perché la Nazionale di Gattuso ha dimostrato che l'ex Juventus al fianco di una punta si trova decisamente bene. In qualche maniera Pioli potrebbe provare a riproporre una soluzione simile sabato allo stadio Franchi. Chiaramente il perno offensivo sarebbe Piccoli, che ha già spalleggiato Kean poco meno di due settimane fa all'Olimpico Grande Torino.

L'ex Cagliari scalda i motori, si prepara a fare da sponda a Kean e ad aprirgli il campo nei momenti cruciali dell'incontro, garantendogli un raggio d'azione più ampio. La probabilità che il classe 2001 parta da titolare è legata alla condizione da valutare di Gudmundsson: la sua presenza contro il Napoli è come minimo a rischio, o comunque difficile da prevedere se non a poche ore dall'inizio della partita. L'allenatore valuterà la forma fisica dell'islandese, ben consapevole di non volerlo rischiare avendo a disposizione tante ottime alternative.