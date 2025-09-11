Il riscatto di Pradè. La Nazione: "Fiducia totale della società: unione e condivisione"

La Nazione analizza la conferenza stampa di ieri di Daniele Pradè, definendola un po' il riscatto del dirigente viola. La fiducia della società è totale e per capirlo basta rileggere le parole che il ds pronuncia con assoluta sincerità, quando svela che sì, aveva anche pensato a fare un passo indietro, colpito dalle contestazioni, anche dure, ricevute alla fine della passata stagione. Anche i ds sono umani e a volte sulla pelle, seppur indurita da tante stagioni del pallone, restano i graffi di striscioni e parole.

Commisso, la parola chiave di tutto, che va a braccetto con unione e condivisione. Questi sono stati i capisaldi che sono stati alla base della costruzione della Fiorentina che, senza indugi, è stata affidata a Pioli. Insieme a questa l’intenzione, in questo spicchio di mercato, di patrimonializzare la rosa. In altre parole, alzare la qualità tecnica ed economica della squadra, con un diktat importante arrivato dal New Jersey: più giocatori italiani possibili e di talento.