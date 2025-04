FirenzeViola Un settore giovanile sugli scudi: quante finali conquistate. E ora la Primavera

vedi letture

Quattro squadre già qualificate alle fasi finali scudetto (dall’Under-17 all’Under-14), una che - nonostante un periodo non particolarmente brillante - è ormai in dirittura per ritrovare i playoff dopo un anno “sabbatico” (la Primavera, o Under-20) e un’altra squadra che meno di un mese fa ha giocato la finale della Viareggio Cup uscendo sconfitta ma a testa alta (l’Under-18). Poco da dire, il bilancio fino a questo punto del settore giovanile della Fiorentina è decisamente positivo. Un 7 in pagella (come minimo) che è pronto ad aumentare sulla base di quelli che saranno i risultati che le squadre dei vari vivai porteranno a casa.

Under-15 da record col suo bomber

Di base, per tutte le categorie, c’è una grande fiducia. In particolare per l’Under-15 di mister Cristiani, che si è classificata come miglior prima tra i tre gironi dei Giovanissimi Nazionali, conquistando in pompa magna l’accesso alla fase finale del torneo. Spicca in particolare la grande stagione del giovanissimo attaccante Federico Croci, autore di 35 gol in campionato. Festa anche per Under-16 e Under-17, entrambe qualificate alle fasi finali delle rispettive categorie, grazie al quarto posto ottenuto nei propri gironi (nell’ultimo turno della regular season le due formazioni hanno ottenuto successi rispettivamente su Catanzaro in trasferta e Salernitana in casa). Al dato, come detto, si aggiunge anche l’ottimo risultato dell’Under-14, prima nel girone 1 con 58 punti.

Ora la Primavera

Detto dell’Under-18 - categoria intermedia non facile che vede la Fiorentina attualmente al decimo posto - adesso tutti i fari sono spostati sulla Primavera, che tuttavia sabato ha perso la sesta delle ultime otto gare capitolando 3-1 sul campo del Lecce. Un netto passo indietro per la formazione di Galloppa, che pur con tutti i titolari ha evidenziato un netto passo indietro sul pianto del rendimento rispetto al 5-0 centrato in casa contro l’Udinese. E menomale che, là dietro, Juventus, Milan e Verona hanno perso. Adesso per Ievoli e soci sarà basilare fare bottino pieno al Viola Park nei prossimi due match casalinghi consecutivi: quelli contro Monza e Genoa.