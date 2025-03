Un primo tempo perfetto della Fiorentina con la Juventus: 2-0 al 45'

Un primo tempo perfetto della Fiorentina contro la Juventus termina sul parziale di 2-0. La squadra di Palladino non sbaglia praticamente nulla, quella di Thiago Motta tutto e all'intervallo le squadre vanno negli spogliatoi sul doppio vantaggio viola, frutto delle reti di Gosens in mischia e di Mandragora che timbra per la seconda volta in tre giorni.

La Fiorentina si chiude in difesa ma non rischia nulla non concedendo neanche un tiro in porta agli avversari, in compenso si presenta diverse volte dalle parti di Di Gregorio che viene battuto due volte ma rischia in almeno un altro paio di occasioni. Immaginare un primo tempo migliore per gli oltre 20mila del Franchi era impossibile, ora non resta che giocare così anche il secondo tempo per portarsi a casa i tre punti.

La coreografia prima del match

Oltre a ciò che ha fatto la Fiorentina in campo, la scena se la sono presi anche i tifosi viola che al momento dell'entrata in campo hanno esposto una coreografia che non ha bisogno di troppe spiegazioni: in Curva Ferrovia ha campeggiato la scritta "Juve merda" con le bandierine bianche su sfondo viola. Poi il minuto di silenzio in ricordo di Joe Barone, direttore generale drammaticamente scomparso un anno fa a Milano. Per celebrare l'evento, tutta la famiglia Barone era sugli spalti e ha ricordato con grande commozione il dirigente.