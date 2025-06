Il futuro di Gudmundsson, CorSport: "Confermato con qualunque tecnico"

vedi letture

Come riporta il Corriere dello Sport - Stadio, con chi alla fine affonderà il colpo e l’offerta (e Pioli e Baroni in quest’ordine sono in netto vantaggio), la Fiorentina sa benissimo di dover mettere anche Gudmundsson nel pacchetto. Più precisamente: Gud sì o Gud no.

E non ci vuole tanto a capire che per il tecnico chiamato a costruire la nuova squadra sarà sempre Gud sì. Ecco perché le due cose sono correlate e perché gli uomini di mercato di Commisso dovranno prendere una decisione sul riscatto dell’islandese prima della scadenza dei tempi tecnici: una Fiorentina che vuole essere ambiziosa e competitiva non può prescindere dal suo attuale numero 10.