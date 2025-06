Casting per la panchina, Gazzetta: "Pioli molto gradito, ma prende tempo"

La Gazzetta dello Sport stamani scrive che il nome di Stefano Pioli è molto gradito a Firenze. La piazza è rimasta legata all’allenatore emiliano e anche questo non è un dettaglio di poco conto visto come la tifoseria ha vissuto il finale di stagione. Certo, la Fiorentina garantirebbe a Pioli la Conference e non la Champions, ma dal momento che l’allenatore sente fortemente un legame di cuore a Firenze sarebbe un falso problema. Potrebbe lavorare serenamente per provare a portare ancora più in alto la Viola. Però attende a sciogliere le riserve, prende tempo.