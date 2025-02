Dagli inviati Ultime ore di mercato, Comuzzo esce dal Viola Park dopo l'allenamento: video

Pietro Comuzzo è ancora al centro di tante voci di mercato. L'interesse del Napoli è più che concreto, anche se la Fiorentina sembra intenzionata a resistere all'assato degli azzurri e blindare il classe 2005, in campo anche ieri nella vittoria dei viola sul Genoa. Mentre si avvicina la mezzanotte di oggi, quando il mercato invernale chiuderà, Comuzzo continua a lavorare con la squadra. Lo ha fatto oggi al Viola Park, uscendo dal centro sportivo di Bagno a Ripoli pochi minuti fa. Sguardo sereno per il centrale viola, che immaginiamo comunque non veda l'ora di arrivare alla mezzanotte di oggi. Queste le immagini raccolte da FirenzeViola.it: