UFFICIALE, Duncan, no a C. d'Africa: non chiamato

Il commissario tecnico del Ghana Milovan Rajevac ha diramato una lista di 30 pre-convocati per la Coppa d'Africa. Dalla lista dovranno essere eliminati due calciatori e uno di questi potrebbe essere l'unico calciatore che milita in Serie A, ovvero il giovane attaccante della Roma Felix Afena Gyan. Spicca in particolare l'assenza del centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan, che in ogni caso già in passato aveva fatto capire che - anche in caso di chiamata per il torneo - avrebbe potuto non rispondere alla convocazione. Per i viola, dunque, sarà il solo Amrabat il giocatore impegnato in Coppa d'Africa (anche Maleh come noto non è stato selezionato).

Portieri - Joseph Wolacott (Swindon Town), Abdul Manaf Nurudeen (Eupen), Richard Attah (Hearts of Oak), Lawrence Ati Zigi (St. Gallo).

Difensori - Andy Yiadom (Reading FC), Philemon Baffuor (Dreams FC), Baba Abdul Rahman (Reading FC), Gideon Mensah (Bordeaux), Daniel Amartey (Leicester City), Alexander Djiku (Strasburgo FC), Jonathan Mensah (Columbus Crew), Khalid Abdul Mumin (Vitoria Guimaraes).

Centrocampisti - Baba Iddrissu (Maiorca), Edmund Addo (Sherif Tiraspol), Thomas Teye Partey (Arsenal FC), Mubarak Wakaso (Shenzhen FC), Mohammed Kudus (Ajax), Daniel Kofi Kyere (St. Pauli), David Abagna (Real Tamale United), Salis Abdul Samed (Clermont Foot).

Esterni - Abdul Fatawu Issahaku (Dreams FC), Samuel Owusu (Al-Fayha), Kamal Deen Suleymana (Rennes FC), Dede Ayew (Al Sadd SC), Joseph Paintsil (Genk).

Attaccanti - Jordan Ayew (Crystal Palace), Richmond Boakye Yiadom (Beitar Jerusalem), Maxwell Abbey Quaye (Great Olympics), Felix Afena Gyan (AS Roma), Benjamin Tetteh (Malatyaspor).