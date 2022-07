UFFICIALE, ACF testa di serie per i playoff di Conf.

Adesso è ufficiale, la Fiorentina sarà tra le 17 teste di serie per il sorteggio dei preliminari di Conference league. Come già anticipato da Firenzeviola.it QUI, la sicurezza di un posto in prima fascia per i playoff è stata data dalla sconfitta odierna dell'Astana, squadra che precede la Fiorentina nel ranking UEFA, contro la compagine polacca del Rakow. Dopo aver perso 5-0 all'andata, la squadra kazaka è uscita sconfitta anche nel ritorno terminato qualche istante fa ed è quindi uscita dalla competizione, lasciando lo spot da testa di serie ai viola.