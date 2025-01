TZIMAS, Paok e Norimberga non hanno fretta: il punto

Fonte: P. Lazzerini e N. Santi

Stefanos Tzimas è un obiettivo sensibile della Fiorentina, che è pronta a offrire al PAOK i 18 milioni che gli dovrebbe versare il Norimberga per riscattarlo a giugno. Il piano dei viola è di destinare a questi ultimi 4-5 milioni per averlo subito. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, però, nessuna delle parti in causa ha fretta di chiudere l'operazione adesso in quanto i tedeschi sostengono di poter monetizzare maggiormente a giugno dalla cessione dell'attaccante. Su di lui tra l'altro c'è concorrenza: si registrano gli interessamenti di Liverpool, Brighton e Chelsea.