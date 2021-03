TUTTOSPORT, Spunta Diawara. Prandelli nei guai

Anche Tuttosport si concentra inevitabilmente sulla sconfitta di ieri sera della Fiorentina. Per i viola è il quarto ko nelle ultime cinque gare, 12° in 25. Per adesso Prandelli - si legge - cui non hanno pagato, come ha sperato, lo schieramento volto a difendere, né qualche segnale evidente di reazione, né certe decisioni arbitrali. Non sarebbe in bilico ma è chiaro che col Parma sarà decisiva".