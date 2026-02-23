Tutto sulle spalle di Kean: col nuovo modulo è un Moise diverso

La Fiorentina si affida a Moise Kean per il derby contro il Pisa. Come riporta il Corriere dello Sport, l’attaccante viola sarà il riferimento offensivo nella sfida del Franchi, con l’obiettivo di trascinare la squadra e proseguire la risalita in classifica. Paolo Vanoli lo ha risparmiato nella trasferta di Conference League in Polonia per averlo al meglio in campionato, segnale chiaro di quanto punti su di lui.

La stagione di Kean è stata segnata da una svolta tattica. Con il passaggio al 4-1-4-1, scrive il Corriere, il centravanti ha trovato maggiore centralità: cinque dei sette gol segnati in Serie A sono arrivati dopo il cambio di modulo. Con la rete in Conference League, il totale stagionale sale a otto. Da unica punta il classe 2000 sembra esprimersi meglio, risultando più incisivo e continuo. Nonostante un problema alla caviglia che lo accompagna da dicembre e che lo ha costretto anche alle infiltrazioni, Kean è riuscito a essere decisivo. Un segnale positivo, che conferma i benefici del nuovo assetto e la fiducia ritrovata. Resta da migliorare la precisione sotto porta, perché qualche occasione sprecata ha limitato il bottino. Ma contro il Pisa la Fiorentina si aspetta ancora i suoi gol.