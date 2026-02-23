Fiorentina-Pisa è un derby da nove punti: tre ballottaggi aperti per Vanoli
Per il derby con il Pisa entrano di scena i big: Kean, De Gea, Dodo, forse Gudmundsson (anche se per lui si prospetta la panchina, idem per Rugani atteso dalla prima chiamata in viola), di certo Brescianini escluso dalla lista Uefa per essere fresco e pronto per la volata salvezza. Tuttosport fa il punto sulle possibili scelte in casa Fiorentina: dal 1' torna anche Solomon dopo l'influenza.
Lo squalificato Paolo Vanoli (al suo posto il vice Cavalletto) può quindi abbondare nelle scelte non escludendo la conferma di qualcuna delle seconde linee che giovedì hanno vinto 3-0 nel playoff d'andata di Conference in casa dello Jagiellonia. «E' un derby che vale 9 punti» così ha detto il tecnico viola giovedì sera dopo la vittoria in Conference.Tornando alla formazione, tre ballottaggi aperti: Ndour-Fabbian per lo squalificato Mandragora, Harrison-Fazzini, Ranieri-Comuzzo.
