Tutti pazzi per Kean: sul centravanti viola ecco tre club di Premier

Si accendono le sirene del mercato inglese per Moise Kean. Secondo quanto riportato da Givemesport il Newcastle United avrebbe messo nel mirino il centravanti della Fiorentina: i Magpies cercano un centravanti per la prossima stagione e stanno valutando se presentare un'eventuale offerta in estate per i viola. GMS scrive che il Newcastle starebbe tenendo d'occhio da tempo l'ex Juventus, che corrisponderebbe all'identikit dell'attaccante ideale per il tecnico Edward Howe.

Al momento della firma sul contratto che lo ha legato ai viola fino al luglio 2029, la Fiorentina ha inserito una clausola da 52 milioni di euro (circa 44 milioni di sterline), una cifra che per il fondo Pif, la corporazione araba dal valore stimato di 550 miliardi di euro che possiede dall'ottobre 2021 il club inglese, non dovrebbe rappresentare un problema. GiveMeSport riporta però anche di una fitta concorrenza, sempre dalla Premier: su Kean ci sarebbero anche West Ham e Tottenham Hotspur. Tutti pazzi per KMB oltre Manica, dove il classe 2000 ha già giocato - non incantando certo - con la maglia dell'Everton (39 gare tra il settembre 2020 e l'agosto 2021 con 4 reti).