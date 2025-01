TREVISANI, La Fiorentina può ancora lottare per la CL

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio, durante il programma "Fontana di Trevi", Riccardo Trevisani si è espresso così sul momento negativo della Fiorentina: "Ha fatto troppo prima, con le otto vittorie consecutive, sta facendo troppo poco adesso. La cosa incredibile è che da quando è successo quello che è successo con Edoardo Bove, si è spenta la Fiorentina, è partito tutto da lì. Da quel momento la squadra si è arrestata. Gudmundsson? Se ti pagano trenta milioni e giochi così c'è qualcosa che non va.

Poi, per come è entrato anche nel finale di Monza, credo che da ora in poi Folorunsho "farà" Bove. Così la Fiorentina si può ritrovare e può serenamente lottare per il quarto posto. Prevedo una lotta per il quarto posto tra Juve, Fiorentina, Milan e Lazio".