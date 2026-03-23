Dagli inviati Croci: "La vittoria la dedico a tutti i miei compagni. Era l'ora, ce la meritiamo"

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Federico Croci, classe 2010 della Fiorentina U-18 e autentico Mvp della finale della Viareggio Cup (due gol e un assist nel 4-1 contro il Rijeka) ha commentato così, dopo la vittoria, lo storico successo dei viola: "Sono felicissimo. Dedico questa vittoria per primi ai miei compagni e poi a tutte le persone che ci guardavano in Tv. Era l'ora di vincerla questa coppa, l'anno scorso non ci siamo riusciti, questo è stato il nostro anno".

