Goretti: "Ecco cosa dice Vanoli alla squadra. Su Njie e Goncalves..."

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Nel prepartita di Fiorentina-Napoli ai microfoni di DAZN ha parlato Roberto Goretti, direttore sportivo viola. Queste le sue parole: "Mister Vanoli ha grande energia e positività, conosce tutto di questo ambiente ed è in piena condivisione con il nostro progetto. Ha grande fiducia nei ragazzi ed è consapevole che è stato creato un gruppo squadra molto futuribile per cui c'è da dare continuità e iniziare qualcosa che sia duratura. Il mister lo sta facendo con energia. Come dice lui, sta parlando molto con i ragazzi di ciò che è Firenze e la Fiorentina. Poi aggiunge anche che è la squadra del Centenario quindi va bene la futuribilità ma c'è da fare bene già subito".

Come stanno Goncalves e Njie?

"Pedro viene da un'estate particolare quindi ha bisogno di tempo per tornare al suo livello. Entrambi i giocatori rappresentano sia il presente che il futuro. Njie stesso deve dimostrare di valere anche nell'immediato. Sono due giocatori scelti per due funzioni differenti".