Fiorentina-Napoli 0-0, prima Atta poi Fagioli: doppia traversa viola

vedi letture

Sfiora il gol la Fiorentina al 16'! Grande percussione centrale di Mastantuono, bravo ad andar via a due avversari e a condurre la palla fino al limite dell'area. L'argentino trova un filtrante delizioso per Atta che va in scivolata e complice il rimpallo con un difensore del Napoli centra in pieno la traversa. Tempo due minuti e la stessa sorte tocca a un tiro da fuori di Fagioli, toccato da Milinkovic-Savic ancora sul montanto alto della porta. Viola sfortunatissima.