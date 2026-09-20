Fiorentina-Napoli 0-0, prima Atta poi Fagioli: doppia traversa viola
FirenzeViola.it
Sfiora il gol la Fiorentina al 16'! Grande percussione centrale di Mastantuono, bravo ad andar via a due avversari e a condurre la palla fino al limite dell'area. L'argentino trova un filtrante delizioso per Atta che va in scivolata e complice il rimpallo con un difensore del Napoli centra in pieno la traversa. Tempo due minuti e la stessa sorte tocca a un tiro da fuori di Fagioli, toccato da Milinkovic-Savic ancora sul montanto alto della porta. Viola sfortunatissima.
Pubblicità
Primo Piano
FirenzeViolaViola, dicci chi sei. Dopo la cura ricostituente l'esame Napoli per Vanoli, Atta l'ago della bilancia tatticadi Tommaso Loreto
Le più lette
3 Fiorentina-Napoli, le probabili formazioni: Viery a sinistra e Ndour in mediana, davanti occhio a Beto
4 Viola, dicci chi sei. Dopo la cura ricostituente l'esame Napoli per Vanoli, Atta l'ago della bilancia tattica
Copertina
Andrea GiannattasioViola, col Napoli dimostra che sei da Europa. La settimana "low profile" della Fiorentina. Il mio mea culpa: forza Vanoli al 100%
Lorenzo Di BenedettoLa ricetta di Vanoli è quella giusta: il tecnico può davvero far innamorare questo gruppo della Fiorentina. Grosso era stato scaricato dai giocatori, impossibile pensare il contrario. Napoli prova del nove: guai a dare Allegri per morto
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com