Fagioli nel pre: "Per noi oggi vale 3 punti come tutte le altre partite"
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Nicolò Fagioli, centrocampista viola, ha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida tra Fiorentina e Napoli. Queste le sue dichiarazioni: "Per noi vale 3 punti come le altre partite: siamo in striscia positiva e vogliamo arrivare alla sosta con il sorriso. Arriviamo qui contro una squadra forte. Vorrei fosse una stagione importante, sia per la squadra, sia per me che ho 25 anni: i giocatori che sono qua da più tempo devono aiutare chi c'è".
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