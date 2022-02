TORREIRA, Atteso a pranzo per i controlli. Amrabat...

Lucas Torreira è atteso oggi per l’ora di pranzo a Firenze. Come scrive La Nazione, il regista, che è stato positivo al Covid-19 per cinque giorni, verrà valutato con attenzione da parte dallo staff medico della Fiorentina ma sono alte le possibilità che, nonostante tutto, possa alla fine scendere in campo 1’, contando che Torreira si è allenato e che ha fatto sapere al club viola di essere in ottima forma. Nel primo pomeriggio, infine, arriverà anche Amrabat.