Nazionale, al via il raduno a Coverciano. C'è anche Moise Kean

Con il raduno a Coverciano e il primo allenamento previsto a metà pomeriggio ha preso il via il ritiro della Nazionale, con l'unico viola presente Moise Kean. Domani sarà il ct Luciano Spalletti a spiegare le sue scelte in vista delle due sfide Norvegia-Italia (venerdì a Oslo) e Italia-Moldova (lunedì a Reggio Emilia). Martedì e mercoledì ci saranno invece le consuete conferenze stampa dei calciatori a partire dai nuovi convocati. Come detto dei viola c'è solo Kean mentre Pietro Comuzzo ha dovuto rinunciare anche all'Under 21 per il fastidio al ginocchio che si trascinava già prima di Udine. Nessuna chiamata per chi ci sperava, come Nicolò Fagioli e Rolando Mandragora, autore di una convincente seconda parte di stagione.

Convocati azzurri

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli)

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Hellas Verona), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Federico Gatti (Juventus), Destiny Udogie (Tottenham), Davide Zappacosta (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).