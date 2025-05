Totopanchina, Sarri in attesa: ci pensa Pioli mentre ci spera Baroni

vedi letture

Dopo la chiusura ufficiale, ieri alle 12:56, con Raffaele Palladino, la Fiorentina è alla ricerca di un nuovo allenatore per prossimo il futuro. La sensazione è che si dovrà aspettare qualche giorno, insomma prima di settimana prossima sarà difficile che ci siano novità in tal senso. La tifoseria chiede a gran voce Maurizio Sarri. Il tecnico toscano però è corteggiatissimo dalla Lazio e su di lui ci sarebbe pure l'Atalanta. Ancora non sono stati avviati contatti ma dall'entourage dell'ex Napoli filtra una disponibilità al dialogo, tanto che le altre ipotesi sarebbero state messe in stand-by.

Come riportato da La Nazione, la panchina gigliata farebbe gola anche a Stefano Pioli. Per il ritorno in Italia del tecnico parmense però sarebbero comparse alcune difficoltà di natura fiscale in caso in cui lasciasse l'Arabia Saudita prima di inizio luglio. Problemi che in caso di volontà da entrambe le parti di chiudere non impedirebbero alla trattativa di andare in porto. Ad oggi non è escludibile nessun profilo, anche se l'identikit sembrerebbe essere quello di un tecnico esperto che sappia riportare serenità alla piazza. Un altro nome in lizza è quello dell'ormai praticamente ex laziale Marco Baroni.