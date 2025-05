Gosens, con Gasperini spunta il suo nome per la fascia sinistra della Roma

Con il sempre più probabile arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma, i dirigenti giallorossi stanno lavorando per trovare delle soluzioni che possano assecondare il progetto tattico dell'ormai quasi ex tecnico dell'Atalanta. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nella lunga lista della spesa del tecnico piemontese, oltre a Lorenzo Lucca come centravanti, ci sarebbero anche due esterni che possano sviluppare a pieno il gioco sulle fasce tipico di Gasperini. Un giocatore che rappresenta in pieno questo tipo di cursore sulla sinistra è Robin Gosens della Fiorentina, già allenato da Gasperini all'Atalanta.

Secondo la Rosea poi l'ex Union Berlino non sarebbe troppo convinto dal post Palladino a Firenze.