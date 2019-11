TOP FV, Domina Vlahovic. Seguono Drago e Dalbert

L'abbiamo sottolineato e ribadito: da mantenere, del pesante insuccesso della Fiorentina a Cagliari, c'è praticamente soltanto la doppietta messa a segno da Dusan Vlahovic, sbloccatosi in Serie A. La pensano così anche i nostri lettori, i quali hanno premiato il giovanissimo serbo, eleggendolo a migliore in campo della disastrosa trasferta sarda, consegnandogli la quasi totalità dei voti arrivati in risposta al nostro consueto sondaggio post-partita, all'interno del Premio Top FirenzeViola.it (LEGGI QUI il regolamento). A Vlahovic, infatti, è andato il 77,2% dei voti complessivi, 1285 in totale. Alle sue spalle, a distanza siderale, l'altro unico "salvabile" del tutto della Sardegna Arena, il portiere Bartlomiej Dragowski, fermo però appena oltre il 10% delle preferenze (10,4%). Chiude il podio Dalbert, autore dell'assist per il primo gol di Vlahovic: all'esterno mancino brasiliano il 3,2%. Di seguito la classifica completa del turno.

1) Vlahovic 77,20%

2) Dragowski 10,43%

3) Dalbert 3,19%

4) Ghezzal 2,49%

5) Castrovilli 1,71%

6) Sottil 1,40%

7) Chiesa 0,78%

8) Badelj 0,70%

9) Caceres 0,62%

10) Benassi 0,54%

11) Milenkovic 0,31%

12) Pezzella e Pulgar 0,23%

14) Lirola 0,16%