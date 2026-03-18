Dagli inviati
Fiorentina arrivata allo stadio: campo in pessime condizioni
La Fiorentina è arrivata allo stadio di Sosnowiec dove domani alle 18.45 giocherà contro il Rakow. La squadra ha già fatto la rifinitura al Viola Park ma ovviamente farà una visita ispettiva all'ArcelorMittal Park mentre tra poco cominceranno le conferenze stampa di Paolo Vanoli e il giocatore Cher Ndour. Come mostrano le immagini di FirenzeViola il campo non è nelle migliori condizioni.
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Dagli inviatiFrey: "La Fiorentina in Conference? Per me la priorità è la salvezza. Su De Gea-Sommer..."
Quattro gol, tre punti e un grande sospiro di sollievo. Guai però a pensare di avercela fatta, serve equilibrio e zero presunzione. Conference: ora cambia tutto. Rakow e Inter, come gestire i big? Il centenario passi da incubo a storiadi Lorenzo Di Benedetto
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Copertina
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