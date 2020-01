TMW, Nome nuovo per la Fiorentina: Pereiro del PSV

Secondo quanto riferito da TuttoMercatoWeb.com, c'è un nome nuovo nella lista di potenziali obiettivi di mercato per la Fiorentina. Questo sarebbe Gaston Pereiro, trequartista uruguayano classe '95 in forza al PSV Eindhoven. Limitato nelle presenze di questo avvio di stagione da una clavicola rotta, Pereiro potrebbe rispondere al profilo di "centrocampista di grande qualità offensiva" che sta cercando la squadra viola a gennaio. Sul calciatore, in scadenza la prossima estate con gli olandesi, ci sono club di Liga e Premier, e pare siano da registrare sondaggi anche da parte di un'altra società di A con l'entourage.