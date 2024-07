TMW, L'Inter offre 6 mln per Tessmann. Viola lo segue

FirenzeViola.it

Su Tanner Tessmann c'è anche l'Inter. Come riporta Tuttomercatoweb.com, i nerazzurri hanno offerto al Venezia circa sei milioni di euro per acquistare il cartellino del centrocampista in scadenza nel 2025, dicendosi disponibili a lasciarlo in prestito ai lagunari per una stagione così da far maturare al calciatore esperienza in Serie A. La formula è la più gradita dagli arancioroverdi ma va convinto il giocatore che, in questo momento, è orientato ad andare via subito. Negli ultimi giorni - scrive TMW - il procuratore del centrocampista statunitense ha parlato anche con Roma, Napoli e Fiorentina.