TIRRENO, Scambio di documenti per Dodo

Il Tirreno oggi in edicola sottolinea come la trattativa per portare Dodo alla Fiorentina sia ormai in dirittura d'arrivo. 14,5 milioni più 3,5 di bonus allo Shaktar Donetsk con un contratto per l'esterno brasiliano da 1,5 milioni più bonus. Il quotidiano scrive che Dodo sarà a Firenze entro la metà della settimana, siamo allo scambio documenti per via telematica. Poi sarà pronto per raggiungere Vincenzo Italiano a Moena.