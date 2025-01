TIFOSI, Oltre 1000 questa sera nel settore ospiti a Monza

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

Questa sera all'U-Power Stadium di Monza si giocherà Monza-Fiorentina. Una partita importante per i viola per provare a riprendere il proprio cammino, al momento il quarto posto dista 4 punti, verso la zona Champions League. Gli uomini di Palladino, nonostante la distanza (circa 300 km dalla Toscana) e l'orario notturno di un giorno lavorativo, potranno comunque contare su un buon numero di tifosi presenti nel settore ospiti dell'impianto brianzolo.

Dopo la decisione del Tar della Lombardia di aprire la trasferta anche ai residenti nella provincia di Firenze, saranno poco più di mille i sostenitori gigliati al seguito della Fiorentina. Per i gruppi organizzati la partenza, con i pullman, è fissata per dopo pranzo. Non essendo necessaria la tessera del tifoso, qualche centinaio di tifosi viola saranno sparsi anche in tribuna coperta. Nel settore ospiti possibile la presenza di uno striscione in ricordo di Massimiliano Mearini, detto "Ciccio", scomparso pochi giorni fa.