Dagli inviati "Thiago Motta mettici Dusan Vlahovic": la Curva Fiesole reclama il serbo in campo

Esplode il Franchi verso Dusan Vlahovic. A pochi minuti dalla fine della partita la Curva Fiesole inizia a intonare cori verso il serbo ex Fiorentina, lasciato in panchina da Thiago Motta ma reclamato a gran voce dal pubblico di casa: "Thigo Motta mettici Dusan Vlahovic" e "Dusan Vlahovic dov'è?" hanno iniziato a cantare i tifosi viola, vogliosi dell'ingresso in campo dell'ex attaccante per frastornarlo di fischi. Segue il coro "il pallone è quello giallo", tradizionale quando la Fiorentina incanta come stasera.