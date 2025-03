Terracciano, l'errore sul secondo gol costa caro: è lui il peggiore in campo. Male anche Richardson e Moreno

La scelta, anticipata alla vigilia da Raffaele Palladino, di schierare tra i pali Pietro Terracciano non era stata presa benissimo dai tifosi che avevano un po' storto il naso. E proprio l'estremo difensore campano, dopo un primo gol in cui forse poteva fare di meglio sulla parabola di Swiderski, si è reso protagonista di un goffo errore in occasione del raddoppio dei greci. I quotidiani oggi in edicola sono impietosi con il portiere gigliato che non scendeva in campo dal match di Conference League contro il Vitoria Guimaraes del 19 dicembre. Brutte anche le prestazioni, e conseguentemente i voti questa mattina sulle varie testate sia locali che nazionali, di Moreno e Richardson.

I VOTI DI TERRACCIANO

La Nazione: 4

Il Corriere Fiorentino: 4,5

Il Corriere dello Sport: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4

La Repubblica: 4,5

TuttoSport: 4,5

I VOTI DI RICHARDSON

La Nazione: 5

Il Corriere Fiorentino: 5

Il Corriere dello Sport: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

La Repubblica: 5

TuttoSport: 5

I VOTI DI MORENO

La Nazione: 5

Il Corriere Fiorentino: 5

Il Corriere dello Sport: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

La Repubblica: 5

TuttoSport: 5