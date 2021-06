TAVECCHIO, Con Gattuso aria fresca. Commisso...

Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, ha così parlato di tematiche legate alla Fiorentina: "Hanno giocato un campionato decente anche se d'altra parte c'è stato qualche cambio di gestione tecnica che non l'ha reso semplice. Hanno messo in mostra giovani e giocatori validissimi".

Stupito dall'esplosione di Vlahovic?

"Chi l'ha scelto ha avuto naso e intelligenza, sarà tra le pedine più importanti del mercato a meno che la Fiorentina non voglia privarsene".

Gattuso è l'uomo giusto?

"Una persona per bene, ha voglia ed è pieno di interessi e volontà. Porterà sicuramente una ventata d'aria fresca".

Che idea si è fatto di Commisso?

"Non posso giudicarlo, ma chi fa investimenti e spende soldi per il calcio di questo livello è sempre da guardare con grande rispetto".