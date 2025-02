Dagli inviati Subito avanti la Fiorentina! Dodo pennella per Gosens che insacca di testa

Subito avanti la Fiorentina! Inizia come meglio non poteva la squadra viola, con Dodo che salta un uomo sulla destra e va sul fondo, mette bene in mezzo e Gosens di testa trafigge Falcone sul secondo palo. Fiorentina 1 Lecce 0!