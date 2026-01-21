Su Fortini c'è sempre il forcing di Roma e Napoli. Ma la Fiorentina per ora fa muro
La Repubblica, edizione Firenze, si concentra sulla situazione di Niccolò Fortini: l'esterno classe 2006 piace a tanti club, uno su tutti la Roma, ma occhio anche al Napoli. Fortini non ha ancora rinnovato (scadenza del contratto con la Fiorentina è fissata per il giugno 2027) e l'interessamento dei grandi club è forte, ma la Fiorentina per adesso non accetta. La volontà è quella di trattenere il calciatore, anche per non modificare di troppo la lista Uefa che permette tre cambi dopo il mercato invernale.
Certo è che di fronte a offerte importanti e all'eventuale desiderio del giocatore di salire di livello tutto può accadere. In caso di cessione, oltre a un centrale, servirebbe quindi anche un laterale da alternare a Dodò e Gosens.
