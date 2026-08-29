Catherine Commisso: "Vogliamo investire nello stadio e rendere eterna la Fiorentina"

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Verso la fine delle celebrazioni del Centenario al Franchi, ha preso la parola Catherine Commisso. Queste le sue parole: "Buonasera. Sono emozionata e ho grande orgoglio nel prendere parte a questo evento storico. Rocco avrebbe voluto partecipare ad un condividere questa occasione così speciale. La sua presenza e il suo entusiasmo avrebbero resto questo momento ancora più significativo. Vi ringrazio per il calore che gli avete dato in questi anni, era una persona straordinaria che amava profondamente la Fiorentina ei giovani che vivono il calcio con passione. Stiamo investendo nello stadio come riconoscimento per il suo amore per questo club. Rocco avrebbe voluto continuare ad investire nella Fiorentina e nelle persone che la amano, siamo profondamente impegnati ad onorare la sua eredità e il suo straordinario esempio.

Negli ultimi sette anni ha dedicato il suo tempo per creare un ambiente sicuro dove le famiglie potessero vivere il calcio insieme. Continuiamo a credere nella sua visione, nei suoi valori che guidano il nostro percorso. Rocco pensava che per i giovani ci volesse un centro sportivo moderno, per questo ha investito in modo significativo nel Rocco B. Commisso Viola Park. Vorrei fosse qui con noi per celebrare questo momento. Che Dio benedica la Fiorentina nel suo Centenario. Attraverso ogni vittoria e ogni difficoltà, la squadra ha costruito un’eredità che ha unito il club e la città di Firenze. Come famiglia siamo orgogliosi di far parte di aver contribuito a rendere eterna la Fiorentina".