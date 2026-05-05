Stadio, Funaro: "In costruzione il primo palo che sosterrà la copertura"

Stadio, Funaro: "In costruzione il primo palo che sosterrà la copertura" FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 12:10Primo Piano
di Redazione FV

La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha parlato dell'andamento dei lavori di ristrutturazione allo stadio Artemio Franchi. Queste le sue dichiarazioni divulgate dal Comune: "Sta andando avanti il montaggio delle gradinate. I questo momento stanno montando il primo palo di venti metri che sarà uno di quelli che andrà insieme alla parte di acciaio superiore a reggere la copertura. Tutto procede, nonostante la giornata complicata con la pioggia. È un altro passo nella direzione del completamento della Curva".