Stadio, Funaro: "In costruzione il primo palo che sosterrà la copertura"

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La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha parlato dell'andamento dei lavori di ristrutturazione allo stadio Artemio Franchi. Queste le sue dichiarazioni divulgate dal Comune: "Sta andando avanti il montaggio delle gradinate. I questo momento stanno montando il primo palo di venti metri che sarà uno di quelli che andrà insieme alla parte di acciaio superiore a reggere la copertura. Tutto procede, nonostante la giornata complicata con la pioggia. È un altro passo nella direzione del completamento della Curva".