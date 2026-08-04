Skysport rivela: tentativo del Genoa per Piccoli, c'è la concorrenza della Lazio

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Il Genoa ci prova per Roberto Piccoli. Il club rossoblù ha avviato i primi contatti per l'attaccante classe 2001 della Fiorentina, individuato come possibile rinforzo per il reparto offensivo di Daniele De Rossi. Secondo quanto riportato da SkySport, la società ligure è particolarmente attiva sul mercato e, dopo aver mosso passi per altri obiettivi, ha acceso i riflettori anche su Piccoli.

Sul classe 2001, però, non c'è soltanto il Genoa. Anche la Lazio segue con interesse l'evolversi della situazione e potrebbe inserirsi nella corsa qualora si concretizzassero le condizioni per una partenza temporanea. Per Piccoli, inoltre, quella rossoblù sarebbe una destinazione già conosciuta: l'attaccante ha infatti già vestito la maglia del Genoa per sei mesi, da gennaio a giugno 2022, esperienza tutt'altro che positiva, con zero reti e una retrocessione sul campo.