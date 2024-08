SPORTITALIA, Sondaggio viola per Folorunsho

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Continua la ricerca di un centrocampista per la Fiorentina: Pradè e i suoi stanno sondando vari profili e, oltre ai soliti noti (Tessmann su tutti) si potrebbe aggiungere anche quello di Michael Folorunsho. Sportitalia riporta infatti di un sondaggio fatto dai viola per il centrocampista di proprietà del Napoli: il classe '98, protagonista anche con l'Italia nel recente Europeo in Germania, piace anche ad Atalanta (che però sembra avere altre esigenze di mercato) e Lazio, con Baroni che lo ha lanciato a Verona e lo rivorrebbe nella Capitale.

Per il Napoli Folorunsho è tutt'altro che incedibile, ma la valutazione secondo Sportitalia è di 12 milioni più bonus.