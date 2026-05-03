Sportitalia, in settimana incontro Paratici-Vanoli per valutare se proseguire insieme: i temi
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Dopo la sfida contro la Roma, in casa Fiorentina si inizierà a pianificare le prossime mosse per il futuro della panchina. Secondo quanto riportato da Sportitalia, in settimana è previsto uno dei primi incontri tra il responsabile dell’area tecnica Fabio Paratici e l’allenatore Paolo Vanoli per valutare la possibilità di proseguire insieme. Sul tavolo ci saranno diversi temi, dal rinnovo del contratto fino all’idea della società di inserire nello staff tecnico alcune figure di fiducia del club.
Un confronto importante per capire se esistono i margini per continuare il progetto. In caso di mancato accordo tra le parti, sempre secondo Sportitalia, il primo nome in lista per la panchina resta quello di Fabio Grosso.
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