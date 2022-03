SPALLUTO, Il mio obiettivo è tornare alla Fiorentina

Samuele Spalluto è una delle rivelazioni della Lega Pro di quest'anno; l'attaccante classe 2001 di proprietà della Fiorentina ma in prestito al Gubbio, ha già segnato 10 reti nella sua prima stagione tra i professionisti e di lui si è tornato a parlare anche a Firenze in chiave prima squadra. Intervistato sul suo ottimo rendimento attuale e sulle opportunità future, l'ex bomber della Primavera viola ha parlato così: "Mi sento bene e si può dire che è la mia miglior stagione. I dieci gol fatti posso dire che valgono doppio perché è il mio primo gol tra i "grandi". Sono molto soddisfatto ma so anche che devo migliorare tanto e non mi posso accontentare, dieci gol sono ancora pochi. All'inizio giocavo poco ma mi allenavo sempre forte, poi il mister mi ha chiamato in causa e mi sono fatto trovare pronto. Ho sentito la fiducia e spero di averla ripagata aiutando la squadra.

I soprannomi a Firenze? Mi chiamavano Spallimovich ed el Pipa da Higuain. Mi chiamavano così i miei amici a Firenze, qui mi chiamano Spalluto e basta, sono soprannomi rimasti a Firenze.

Il paragone con Vlahovic? Non sento il peso di questo. Dusan è un ottimo giocatore e lo sta dimostrando. Io penso a far bene, non sento il peso di prendere il posto di un altro.

Il ritorno alla Fiorentina? Io mi sento un giocatore viola, sono in prestito ma spero che mi stiano guardando. Il mio obiettivo è tornare alla Fiorentina. Sono contento per quanto sta facendo la squadra, me lo aspettavo perché mister Italiano anche nelle esperienze precedenti ha fatto bene, lo sta dimostrando anche a Firenze giocando a viso aperto con tutti. Con lui mi ci vedrei bene perché la squadra gioca tanto per la punta, spero di poterlo conoscerei in futuro".