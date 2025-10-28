FirenzeViola Sozza e le polemiche per l'arbitraggio nella sua città di nascita

L'arbitro Simone Sozza, della sezione di Seregno, dirigerà Inter-Fiorentina domani sera a San Siro. Classe '87, Sozza è nato proprio a Milano e questo, negli anni, ha fatto discutere ogniqualvolta abbia arbitrato al Meazza. Oramai non esiste più una regola che impedisca ai direttori di gara di gestire le partite che si tengano nelle loro città di nascita (o regione/provincia). Ma prima della riforma decisa Associazione Italiana Arbitri nel 2023 non era così.

Le polemiche 'territoriali'.

Tanto è vero che fioccavano le polemiche. Nel caso di Sozza ricordiamo l'assegnazione di Inter-Roma 3-1 nell'aprile 2022: al fischietto lombardo fu obiettato di tifare per i nerazzurri, non a caso si alzò un polverone preventino. Stessa cosa nel settembre del 2023 per Inter-Milan, che finì con un netto 5-1 in favore dei nerazzurri. Sulla panchina dei rossoneri sedeva proprio Stefano Pioli. Chissà che anche la partita di domani non diventi oggetto di critiche.