SOTTIL, Nelle prossime ore si decide il suo futuro

In casa Fiorentina, tra i giocatori che potrebbero fare le valigie, anche se solamente per un breve lasso di tempo, c'è anche Riccardo Sottil. Dopo non aver trovato troppo spazio nel corso dell'ultima stagione, l'esterno offensivo - penalizzato tra le altre cose da un modulo, quello di Iachini, che prevede solo due attaccanti centrali - potrebbe essere mandato a giocare altrove con la formula del prestito. Di squadre interessate ad incorporarlo ce ne sarebbero, tutte in Serie A, anche se, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, da parte del club ancora non sarebbero state comunicate al calciatore e chi lo rappresenta le intenzioni sul futuro, sebbene molto faccia propendere appunto per una stagione in prestito, così da accumulare esperienza per potersi giocare al meglio le sue chance fiorentine. Nelle prossime ore ciò dovrebbe avvenire, così da mettere un punto più chiaro sulla situazione.