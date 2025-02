Sottil è arrivato a Milano per svolgere le visite mediche. Nel pomeriggio primo allenamento

Salutata la Fiorentina e Firenze, sta per iniziare l'avventura al Milan di Riccardo Sottil. I viola e i rossoneri hanno raggiunto l'accordo nella serata di ieri per il trasferimento in Lombardia del figlio d'arte, che il Diavolo si è assicurato sborsando nelle casse dei gigliati 1 milione di prestito oneroso con il diritto di riscatto che potrà portarne altri 10. Nella mattinata di oggi Sottil si è recato intorno alle 8.20 alla clinica La Madonnina di Milano per le consuete visite mediche e poi nel pomeriggio saranno a Milanello per svolgere il suo primo allenamento con la squadra rossonera.