SONDAGGIO FV, Per il 57% Palladino è da esonero

© foto di Federico De Luca 2024

I tifosi della Fiorentina hanno finito la propria pazienza e sembrano aver esaurito la fiducia che nutrivano in Raffaele Palladino. Il brutto pari del Franchi per 1-1 contro un Torino in 10 dalla mezz'ora non sembra essere andato proprio giù ai sostenitori viola e a testimoniarlo, oltre ai sonori fischi piovuto all'indirizzo della squadra dopo il match, sono anche i risultati del sondaggio effettuato da FirenzeViola.it. Vi avevamo chiesto, infatti, quale potesse essere il modo migliore per uscire dalla crisi e il 57% sarebbe per l'esonero immediato di Raffaele Palladino, considerato il vero responsabile del tracollo gigliato. Poco più di un quarto invece, circa il 28%, vorrebbe proseguire con la rivoluzione della rosa già iniziata la scorsa estate anche a gennaio. Pochi, infine, vorrebbero uno scossone societario, con eventuale allontanamento di qualche dirigente. Questi, nello specifico i risultati:

SONDAGGIO FV - Come uscire al più presto dalla crisi? [2081 voti]

1) "Cambiando subito l'allenatore": 1095 voti (57,42%)

2) "Rivoluzionando parte della rosa nel mercato di gennaio": 594 voti (28,55%)

3) "Dando uno scossone cambiando un dirigente": 292 voti (14,03%)