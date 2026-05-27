Fabbian: "Voglio riportare la Fiorentina in Europa. Devo molto a Italiano"

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Presente all’inaugurazione del Torneo di Abano dedicato alla categoria U14, Giovanni Fabbian, centrocampista viola, è stato intervistato a Il Gazzettino per parlare di Fiorentina, ricordando anche quanto sia importante per lui tornare nei luoghi dove tutto è iniziato: "Orgoglioso di tornare qui ad Abano, è sempre un piacere. Ho tanti ricordi di questo campo e sono contento di poter dare il calcio d'inizio a questa manifestazione nella quale i ragazzi possono relazionarsi con coetanei anche di luoghi differenti. Sarà un grande motivo di crescita per loro. Ho appena salutato i ragazzi della Fiorentina, gli faccio un grosso in bocca al lupo".

Sugli ultimi mesi e sul presente: "Sto cercando di godermi al massimo ogni momento. Non è facile ma fa parte del gioco. L'importante è sempre divertirsi e impegnarsi e non avere paura di fare sacrifici. Il segreto di tutto? Non smettere mai di voler migliorare".

Le fonti d'ispirazione di Fabbian: "Mi ispiro a tanti giocatori: quando ero piccolino mi piaceva molto Del Piero, guardavo Kaka e Ibrahimovic. Anche adesso cerco di prendere un po' il meglio da tutti"

Il ringraziamento a Vincenzo Italiano: "Mi ha aiutato tantissimo. Gli auguro il meglio. Ho avuto il piacere di condividere con lui due anni a Bologna. Lo porterò sempre con me".

Infine, la carica del centrocampista viola in vista della prossima stagione: "Sono molto contento di essere arrivato alla Fiorentina. È appena terminata la stagione, ma non vedo l'ora di ripartire. Cercherò di dare il massimo e di contribuire a riportare la squadra viola in zona Europa, dove merita di stare"